После проигрыша на президентских выборах Трамп начнет мстить Байдену

Американское издание The National Interest предположило, чем займется действующий лидер страны, если уступит демократу.

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп, видимо, уже осознал, что проиграл выборы, даже если не готов это признать публично. Теперь у него на повестке лишь два вопроса: как сделать жизнь своего «преемника», демократа Джо Байдена несчастной и как управлять дальнейшей пост-президентской карьерой. К такому мнению пришел автор американского издания The National Interest.

When I first saw the title of Bob Woodward ‘s book “ Rage”. I thought a better title would be “ Revenge”. ⁦@JacobHeilbrunn⁩ https://t.co/7ruFAey1Sg