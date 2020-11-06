После проигрыша на президентских выборах Трамп начнет мстить Байдену

Американское издание The National Interest предположило, чем займется действующий лидер страны, если уступит демократу.

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп, видимо, уже осознал, что проиграл выборы, даже если не готов это признать публично. Теперь у него на повестке лишь два вопроса: как сделать жизнь своего «преемника», демократа Джо Байдена несчастной и как управлять дальнейшей пост-президентской карьерой. К такому мнению пришел автор американского издания The National Interest.

When I first saw the title of Bob Woodward ‘s book “ Rage”. I thought a better title would be “ Revenge”. ⁦@JacobHeilbrunn⁩ https://t.co/7ruFAey1Sg — Jack Janes (@DrJJanes) November 6, 2020

В четверг, 5 ноября, штаб Трампа подал иск против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов. Об этом же написал сам президент в Twitter, потребовав прекратить фальсификации.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Как отметили в издании, заявления Трампа были встречены повсеместным «либеральным ужасом и скандалом». Однако, по мнению автора статьи, американский лидер не смог добиться большого успеха в своем деле, поскольку не предоставил соответствующих доказательств.

Например, президент не объяснил, почему у него «украли выборы» в Джорджии. При этом, например, Аризону, где отставание Трампа уменьшается (50,1% против 48,5% после обработки 90% бюллетеней), президент освободил от проверки. Также не стал Трамп оспаривать хорошие показатели республиканского Сената и кандидатов в Конгресс.

«У него сложилось впечатление, что в штатах, где у него все хорошо, можно продолжать считать. В штатах, где его нет, подсчет должен закончиться. Короче говоря, он не представил никаких реальных доказательств украденных выборов, кроме как предположить, что сам акт отправки бюллетеней по почте, вероятно, представляет собой мошенничество», — пишет автор The National Interest.

Если Трампу не удастся во второй раз стать президентом, то он, вероятно, будет баллотироваться снова, в 2024 году. По мнению журналиста, республиканец действительно будет «скучать по атрибутике», присущей президентству.

С другой стороны, Трамп сможет продолжить проводить митинги в защиту своих последователей. Среди таких республиканцев издание называет сенаторов США от Флориды, Техаса и Южной Каролины Марко Рубио, Теда Круза и Никки Хейли. Если Трампу удастся затянуть судебное разбирательство или даже победить на выборах, то он станет влиятельным посредником в республиканских кругах.

The YMCA Trump Dance. What a Class Act! #Trump2020LandslideVictory Hope so. I've got money on those moves ???? pic.twitter.com/eaX3se3oS7 — Minitrue⁺ (@banthebbc) November 2, 2020

Несмотря на то, что Байден может набрать хорошие голоса от коллегии выборщиков, по мнению журналиста, он не одержит уверенной победы.

«Во всяком случае, Республиканская партия, которая вторглась в число избирателей меньшинства, могла бы быть хорошо подготовлена к предстоящим выборам», — уверен автор статьи.

У демократов же не будет такой подготовки. Байден попросту унаследует большое количество проблем, накопленных за время президентства Трампа: итоги пандемии коронавируса, дефицит бюджета и шаткую экономику. В этом случае республиканцы в Сенате не пойдут на компромисс, равно как и Верховный суд, где доминируют консерваторы.

Таким образом, правление Байдена, скорее, запомнится тем, что ничего не происходит, считает автор издания.

«Не будет никакого зеленого нового курса. Не будет никакого масштабного плана развития инфраструктуры. Повышения налогов не будет. Не будет никакого уплотнения Верховного суда. Никакой перестройки федеральной судебной системы не будет. И так далее», — не сомневаются в The National Interest.

Сейчас Трамп постарается внедрить как можно больше своих назначенцев на государственную службу и отказаться, насколько это возможно, от сотрудничества с командой Байдена. В случае проигрыша Трамп обратится к своей «истинной цели» — составлению плана мести демократу, констатировал журналист.

В настоящий момент в США подсчитываются голоса после прошедших 3 ноября выборов президента. По последним данным, кандидат Джо Байден перехватил лидерство в Пенсильвании, опередив Трампа на 5596 голосов после обработки 98% бюллетеней, передает Fox News.

Ранее Байден также опередил действующего президента США в Джорджии, несмотря на то, что утром у Трампа в штате был перевес в пять тысяч голосов.

На данный момент у республиканца 214 голосов выборщиков, у демократа — 264. Чтобы победить, кандидату необходимо набрать 270.