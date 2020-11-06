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18:11   6 Ноября 2020
Политика

Владимир Путин назвал афоризмы Жванецкого символом эпохи

Владимир Путин назвал афоризмы Жванецкого символом эпохи

Глава российского государства Владимир Путин адресовал родственникам и друзьям скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого слова соболезнований.

Президент РФ отметил, что афоризмы российского писателя отличались не только меткостью сказанного, но и превратились в символ эпохи. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что Жванецкого отличала от многих способность с иронией доносить до общества вопросы, являющиеся серьезными. Этот подход позволил артисту завоевать народную любовь россиян и граждан ряда других государств.

Путин подчеркнул, что память о Жванецком будет сохранена.

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#путин #соболезнования #смерть #жванецкий

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