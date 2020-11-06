Президент России Владимир Путин адресовал родственникам и друзьям скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого слова соболезнований.

Глава российского государства Владимир Путин адресовал родственникам и друзьям скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого слова соболезнований.

Президент РФ отметил, что афоризмы российского писателя отличались не только меткостью сказанного, но и превратились в символ эпохи. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что Жванецкого отличала от многих способность с иронией доносить до общества вопросы, являющиеся серьезными. Этот подход позволил артисту завоевать народную любовь россиян и граждан ряда других государств.

Путин подчеркнул, что память о Жванецком будет сохранена.