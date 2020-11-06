Мухин рассказал, как США маниакально повторяют историю СССР

Президентские выборы в США показали, что страна находится в состоянии глубокого политического кризиса, а общество расколото на два непримиримых лагеря.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки показали, что страна находится в состоянии глубокого политического кризиса, а общество расколото на два непримиримых лагеря. С таким мнением в интервью изданию «Украина.ру» выступил директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

По словам эксперта, турбулентность в США растянется, а глубокий политический кризис начинает оказывать деструктивное влияние на экономику. Многие страны уже задумываются о том, чтобы в системе международных расчетов найти альтернативу доллару. Некоторые даже склоняются к криптовалюте.

«Это плохие новости для США. Они растеряли свой мировой престиж, погубили свою репутацию выходами из международных соглашений, пытаются запустить гонку вооружений. Они становятся настоящим "bad guy" [плохим парнем — с англ.] для всего мирового сообщества», — подчеркнул Мухин.

Раскол в американском обществе, по мнению эксперта, вряд ли приведет к гражданской войне в привычном понимании. Но из-за него может произойти саморазрушение институтов, которыми так гордятся сами США: института президента, институтов судебной власти, представительной власти и так далее.

«Сейчас в США идут процессы, которые в свое время шли в Советском Союзе именно благодаря расколу в обществе. США повторяют историю Советского Союза, я бы сказал, маниакально», — уверен политолог.

При этом руководство Штатов вряд ли может преодолеть раскол в американском обществе, добавил Мухин. Дональд Трамп лишь усугубляет ситуацию, а Джо Байден не может даже вспомнить имя соперника по выборам. Результаты президентских выборов, скорее всего, будет решать Верховный суд. При чем противостояние между кандидатами и их штабами не просто может перекинуться на улицы американских городов, а уже перекинулось, добавил эксперт.

«Вы знаете, если в спектакле на стене висит ружье, то оно должно выстрелить рано или поздно. Так вот, антивандальная подготовка во многих городах США, конечно, приведет к актам вандализма на улицах», — предсказал Алексей Мухин в заключение беседы.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Соперником действующего главы государства Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок, стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. К 6 ноября подсчет голосов в ключевых штатах не завершен, поэтому победитель президентской гонки пока не назван. При этом Дональд Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить сторонников Байдена в попытке «украсть выборы».

На протяжении последних дней во многих американских городах проходят массовые акции в поддержку кандидатов, которые нередко выливаются в стычки.