Директор Жванецкого исключил прощание с покойным сатириком

Поклонники не смогут проводить в последний путь писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября. Об этом сообщил его директор Олег Сташкевич.

Поклонники не смогут проводить в последний путь писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября. Об этом сообщил его директор Олег Сташкевич.

Прощание с народным артистом России Михаилом Жванецким не состоится из-за сложной эпидемиологической ситуации, уточнил Сташкевич в разговоре с журналистами РИА Новости. Также он заметил, что говорить о месте и дате похорон сатирика пока преждевременно, информация появится позже.

Скончавшийся на 87-м году жизни Михаил Жванецкий ушел со сцены в октябре. В последнее время сатирик, как рассказал телеведущий Владимир Познер, испытывал проблемы со здоровьем.