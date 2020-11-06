17:57 6 Ноября 2020Политика
Команда Трампа напомнила о некорректно поданных бюллетенях в Неваде
Тысячи бюллетеней по почте в Неваде поданы некорректно, заявили в штабе президента США Дональда Трампа.
Тысячи бюллетеней по почте в Неваде поданы некорректно, заявили в штабе президента США Дональда Трампа.
В команде американского лидера уточнили, что вопрос о победителе президентских выборов в США по-прежнему открыт. Также сторонники главы государства подчеркнули, что множество нарушений избирательного процесса выявлено в Пенсильвании.
Выборы президента США прошли 3 ноября. За пост главы государства ведут борьбу республиканец Трамп и демократ Джо Байден.