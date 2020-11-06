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17:57   6 Ноября 2020
Политика

Команда Трампа напомнила о некорректно поданных бюллетенях в Неваде

Команда Трампа напомнила о некорректно поданных бюллетенях в Неваде

Тысячи бюллетеней по почте в Неваде поданы некорректно, заявили в штабе президента США Дональда Трампа.

В команде американского лидера уточнили, что вопрос о победителе президентских выборов в США по-прежнему открыт. Также сторонники главы государства подчеркнули, что множество нарушений избирательного процесса выявлено в Пенсильвании.

Выборы президента США прошли 3 ноября. За пост главы государства ведут борьбу республиканец Трамп и демократ Джо Байден.

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#сша #выборы #трамп

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