Команда Трампа напомнила о некорректно поданных бюллетенях в Неваде

Тысячи бюллетеней по почте в Неваде поданы некорректно, заявили в штабе президента США Дональда Трампа.

Тысячи бюллетеней по почте в Неваде поданы некорректно, заявили в штабе президента США Дональда Трампа.

В команде американского лидера уточнили, что вопрос о победителе президентских выборов в США по-прежнему открыт. Также сторонники главы государства подчеркнули, что множество нарушений избирательного процесса выявлено в Пенсильвании.

Выборы президента США прошли 3 ноября. За пост главы государства ведут борьбу республиканец Трамп и демократ Джо Байден.