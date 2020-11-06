"Не могу опомниться": Воробей не нашла слов после смерти Жванецкого

Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого лишила его коллегу по сцене, юмористку Елену Воробей дара речи. Артистка не смогла подобрать слова.

Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого лишила его коллегу по сцене, юмористку Елену Воробей дара речи. Артистка не смогла подобрать слова.

Известный российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Информацию об этом сообщил концертный директор артиста Олег Сташкевич.

Новость о смерти Жванецкого застала врасплох многих коллег артиста. Близкая подруга сатирика, юмористка Елена Воробей не смогла прокомментировать случившееся.

"Я не могу… Узнала 10 минут назад. Не могу опомниться", — приводит слова Воробей издание Teleprogramma.pro.

В октябре Сташкевич сообщил, что Жванецкий завершает свою карьеру и уходит со сцены, поскольку у него уже нет сил для выступлений и создания номеров. Однако об ухудшении состояния артиста ничего не сообщалось.