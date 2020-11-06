Роспотребнадзор: пик заболеваемости COVID-19 в РФ еще не достигнут

Эпидемиолог Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 6 ноября сообщил, что пика заболеваемости коронавирусом в РФ еще не было.

Эпидемиолог Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 6 ноября сообщил, что пика заболеваемости коронавирусом в РФ еще не было.

Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится еще минимум неделю, уточнил эпидемиолог ведомства. Он также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране "контролируемая", поэтому поводов для введения новых ограничений нет.

По данным оперштаба от 6 ноября, за сутки в России выявлено 20 582 новых случая COVID-19. Впервые новый тип коронавирусной инфекции выявили у жителя провинции Хубэй в КНР.