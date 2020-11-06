На Украине рассказали, почему Харьков может выйти из состава страны

Киев может потерять все плоды прошедших Майданов, полагает замглавы Совбеза Украины.

Заместитель главы Совбеза Украины, генерал-майор Сергей Кривонос на пресс-конференции сообщил, что примерно через 10 лет жители приграничных областей Украины могут сменить ценности своей страны на российские ценности. Это произойдет, если Киев всерьез не займется вопросами пропаганды и информационной политики.

«Один из примеров гибридной войны – это отсутствие реакции со стороны государства относительно вещания российских каналов на наши области, особенно это касается приграничных областей. Любые из ваших коллег, работающих в Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях, четко знают, что российские каналы спокойно принимаются любыми телевизорами на уровне граждан, бабушек, дедушек и остального населения», — цитирует Кривоноса издание «ПолитНавигатор».

При этом украинские телеканалы чаще всего ограничены в своих возможностях, на что Киеву нужно обязательно обратить внимание, уверен военнослужащий. По его мнению, украинские власти просто «молчат» в то время, как Россия «говорит за них». Если не принять меры, то через несколько лет на окраине Украины может возникнуть еще одна непризнанная республика.

«За счет такой мягкой информационной экспансии через 5–7–10 лет снова появится Харьковская народная республика, Сумская, потому что формирование восприятия нашего народа приведет к тому, что ценности Украины изменятся на ценности России. Это огромная опасность, и не обращать на это внимание сейчас – большая ошибка», — добавил Кривонос.

Одна из главных задач любого государства – это борьба за сердца и умы своих граждан, подытожил Кривонос. Если Киев не сделает выводы из ситуации, то вскоре страна потеряет все «завоевания», которые достались за счет Майданов и войны в восточной части Украины.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».