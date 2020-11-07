Американец рассказал, чем опасна победа Байдена на выборах

Победа кандидата от Демократический партии Джо Байдена на выборах может обернуться гражданской войной в США.

Победа кандидата от Демократический партии Джо Байдена на выборах может обернуться для США гражданской войной. Об этом в интервью корреспонденту «Политики Сегодня» заявил житель Флориды Максим, который проживает в Штатах уже более 20 лет.

«Во-первых, налогообложение. Во-вторых, он [Байден] хочет закрыть Америку на локдаун. В-третьих, демократы тут довольно долго были у власти — ничего хорошего. Они называются партией войны. Они хотят воевать со всеми. И везде», — высказал мнение американец.

По словам собеседника издания, большинство американцев поддерживают кандидата от Республиканской партии, действующего президента Дональда Трампа.

Житель штата Флорида уверен, что Трамп на правильном пути: он начал возвращать в страну корпорации и производство. Впрочем, изменить то, что было сделано демократами за четыре года невозможно, поэтому президенту нужен второй срок.

«Я вот сейчас по Америке езжу, тут везде одни плакаты и вывески "За Трампа". За Байдена вообще не видел. Вообще не видел! Поэтому если Трамп выиграет выборы, то это очевидно. Тут и так все об этом говорят. Вокруг куда ни плюнь, все за Трампа», — говорит Максим.

Выборы президента США и обстановка вокруг них раскололи американское общество на два лагеря, уверен американец. За демократов голосуют беднейшие слои населения, в то время как Трампа выбирают представители бизнеса и деловые люди.

«Всех нищих купили [демократы]. Кто работать не хочет, кто в тюрьмах сидит, кто просто бездельники по жизни, как афроамериканцы. Вот они у нас просто никогда не хотели работать. Кто такой Трамп? Это бизнес-класс. Это все, кто занимается бизнесом. То есть, все нормальные люди. Вот общество и раскололось на дармоедов, которым обещают золотые горы, и они идут и голосуют, как придурки, непонятно за кого, и тех, которые работают, у которых нет времени заниматься ерундой», — уверен собеседник.

Гражданская война может идти в двух направлениях: из-за раскола общества, связанным с финансовыми возможностями и занятости населения, и по национальному признаку. Собеседник издания уверен, что противостояние вновь начали демократы.

Речь идет, прежде всего, об убийстве полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которое переросло в активизацию протестного движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

«Это начали опять демократы. Флойда этого убили. Да кто его убил?! Он сопротивлялся при задержании. Как же его убили?! А вот подогрели все это именно демократические СМИ, за которыми стоит демократическая партия. Вот и все», — заключил Максим.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Итоги голосования в ряде штатов пока неизвестны, подсчет голосов продолжается. По последним прогнозам, лидирует представитель демократов Джозеф Байден. Однако Дональд Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.

Предвыборный штаб республиканца настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно. Также действующий президент заявил о большом количестве нарушений в Пенсильвании, где Байден вырвался вперед. А в ночь на среду Трамп и вовсе заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует демократ, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

За онлайн-хроникой выборов президента США можно было в материале «Политики Сегодня».