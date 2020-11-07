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0:20   7 Ноября 2020
Политика

Американец рассказал, чем опасна победа Байдена на выборах

Американец рассказал, чем опасна победа Байдена на выборах

Победа кандидата от Демократический партии Джо Байдена на выборах может обернуться для США гражданской войной. Об этом в интервью корреспонденту «Политики Сегодня» заявил житель Флориды Максим, который проживает в Штатах уже более 20 лет.

«Во-первых, налогообложение. Во-вторых, он [Байден] хочет закрыть Америку на локдаун. В-третьих, демократы тут довольно долго были у власти — ничего хорошего. Они называются партией войны. Они хотят воевать со всеми. И везде», — высказал мнение американец.

По словам собеседника издания, большинство американцев поддерживают кандидата от Республиканской партии, действующего президента Дональда Трампа.

Житель штата Флорида уверен, что Трамп на правильном пути: он начал возвращать в страну корпорации и производство. Впрочем, изменить то, что было сделано демократами за четыре года невозможно, поэтому президенту нужен второй срок.

«Я вот сейчас по Америке езжу, тут везде одни плакаты и вывески "За Трампа". За Байдена вообще не видел. Вообще не видел! Поэтому если Трамп выиграет выборы, то это очевидно. Тут и так все об этом говорят. Вокруг куда ни плюнь, все за Трампа», — говорит Максим.

Американец рассказал, чем опасна победа Байдена на выборах

Выборы президента США и обстановка вокруг них раскололи американское общество на два лагеря, уверен американец. За демократов голосуют беднейшие слои населения, в то время как Трампа выбирают представители бизнеса и деловые люди.

«Всех нищих купили [демократы]. Кто работать не хочет, кто в тюрьмах сидит, кто просто бездельники по жизни, как афроамериканцы. Вот они у нас просто никогда не хотели работать. Кто такой Трамп? Это бизнес-класс. Это все, кто занимается бизнесом. То есть, все нормальные люди. Вот общество и раскололось на дармоедов, которым обещают золотые горы, и они идут и голосуют, как придурки, непонятно за кого, и тех, которые работают, у которых нет времени заниматься ерундой», — уверен собеседник.

Гражданская война может идти в двух направлениях: из-за раскола общества, связанным с финансовыми возможностями и занятости населения, и по национальному признаку. Собеседник издания уверен, что противостояние вновь начали демократы.

Речь идет, прежде всего, об убийстве полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которое переросло в активизацию протестного движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

«Это начали опять демократы. Флойда этого убили. Да кто его убил?! Он сопротивлялся при задержании. Как же его убили?! А вот подогрели все это именно демократические СМИ, за которыми стоит демократическая партия. Вот и все», — заключил Максим.

Американец рассказал, чем опасна победа Байдена на выборах

Во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Итоги голосования в ряде штатов пока неизвестны, подсчет голосов продолжается. По последним прогнозам, лидирует представитель демократов Джозеф Байден. Однако Дональд Трамп заявляет о подтасовках и подсчете нелегитимных голосов.

Предвыборный штаб республиканца настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно. Также действующий президент заявил о большом количестве нарушений в Пенсильвании, где Байден вырвался вперед. А в ночь на среду Трамп и вовсе заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует демократ, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

За онлайн-хроникой выборов президента США можно было в материале «Политики Сегодня».

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#сша #выборы #гражданская война

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