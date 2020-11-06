Звезда "Кривого зеркала" Морозов рассказал о знакомстве с Жванецким

Сатирик Михаил Жванецкий был живой легендой и никогда не скатывался в пошлость в своем творчестве, заявил его коллега Александр Морозов. Артист рассказал о знакомстве с классиком.

Сатирик Михаил Жванецкий был живой легендой и никогда не скатывался в пошлость в своем творчестве, заявил его коллега Александр Морозов. Артист рассказал о знакомстве с классиком.

Морозов отметил, что их с покойным юмористом связывали теплые отношения. Жванецкого можно назвать живым классиком, человеком-легендой, уверен актер. Сатирик никогда не скатывался в пошлость, иронизируя над происходящим, а его острый ум мог передавать суть доступно для всех, добавил артист.

"Многие со мной согласятся: это удивительное сочетание острого, быстрого ума и иронии к самому себе, к происходящему", — описал покойного коллегу Морозов.

В беседе с iReactor он также рассказал о первой встрече с Жванецким: она произошла на "Юморине" в Одессе. Тогда юморист "подставил" звезду "Кривого зеркала" перед коллегами.

"Мы сидели, выпивали и он меня подставил — все же артисты мечтали всегда заполучить у него номер, а он никому в последние годы не писал, а потом при всех известных артистах сказал: "Вот Морозову я напишу. Для клоуна никогда бы не написал, но он талантливый клоун", — передал слова Жванецкого актер.

После этого коллеги Морозова из зависти ополчились на него, хотя номер так и не удалось поставить. Когда артист заболел, про эту идею забыли, о чем актер "Кривого зеркала" будет жалеть до самой смерти.