"Надежный и верный враг": Жванецкий о Соединенных Штатах

Поклонники писателя-сатирика и актера Михаила Жванецкого опубликовали его монологи на разные темы. Интернет-пользователи поделились высказываниями артиста о США.

Поклонники писателя-сатирика и актера Михаила Жванецкого опубликовали его монологи на разные темы. Интернет-пользователи поделились высказываниями артиста о США.

Жванецкий называл отношения РФ и США "очень удачным сочетанием". Он писал о том, что удивлялся продолжительным попыткам российского и американского государств прийти к мирному сосуществованию.

"Но вообще, иметь такого врага, как Америка, и почетно, и надежный очень враг, очень верный, и никогда не нападет", — говорится в записках артиста.

Михаил Жванецкий 6 ноября ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был удостоен званий "Народный артист России" и "Заслуженный деятель искусств РФ".