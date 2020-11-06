Соратница Навального старательно зачищает свои следы в Сети

Соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих продолжает скрываться от правоохранителей и уничтожает свои следы в Сети.

Соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих продолжает скрываться от правоохранителей и уничтожает свои следы в Сети.

Певчих ведет себя крайне подозрительно в "деле" Навального. Девушка сопровождала блогера, а после того как ему стало плохо, исчезла. Певчих не дает показания полиции и скрывается в Европе.

В отношении ее персоны много вопросов и у правоохранителей, и у обычных граждан. Первое время на нее не могли выйти даже британские СМИ, которым пришлось обратиться за помощью к экс-сотруднику Навального Виталию Серуканову. В результате Певчих дала интервью "Би-би-си", но в нем не прозвучало никакой конкретики. Она просто рассказала, как познакомилась с Навальным, и подтвердила, что живет в Лондоне уже давно, передает Nation News.

В Сети Марию Певчих тоже сложно обнаружить. После публикаций в СМИ о ее возможной причастности к "делу" Навального девушка полностью зачистила следы своего пребывания в медиапространстве.