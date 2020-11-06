Глава Украины признался, что был поклонником покойного сатирика Жванецкого

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября.

Украинский лидер признался, что являлся настоящим поклонником Жванецкого. Зеленский вспомнил слова известного артиста.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день", — написал в социальной сети глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что слова Жванецкого стали для многих мудростью и он скорбит об утрате известного сатирика.