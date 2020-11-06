Директор Жванецкого сообщил причину смерти сатирика
Никакой другой причины смерти писателя Михаила Жванецкого, кроме болезни и возраста, нет. Об этом заявил журналистам его представитель Олег Сташкевич.
Стало известно, что в эту пятницу Жванецкий умер в возрасте 86 лет. До этого он долго не появлялся на публике, а в последнее время чувствовал себя слабым.
"Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет", — сообщил Сташкевич в комментарии "360", уточнив, что информации о похоронах пока нет.
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер после ухода из жизни писателя, который был его другом, также говорил о наличии у сатирика болезни. Однако подробностей о ней не раскрыл.
Жванецкий получил широкую известность своими сатирическими выступлениями. В Мосгордуме отметили, что память об этом уникальном человеке должна быть увековечена.