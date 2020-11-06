Коклюшкин сравнил сатирика Жванецкого с гвоздем, на котором держалась эстрада

Коллега по цеху объяснил, чем Жванецкий отличался от современных сатириков.

В пятницу, 6 ноября, на 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил представитель артиста.

Коллега Жванецкого, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин в комментарии «Политике Сегодня» вспомнил, как познакомился с уже набирающим популярность артистом:

«Я познакомился со Жванецким в 1975 году в Москве. Тогда он ездил по столице на Жигулях с ленинградскими номерами. Его постоянно останавливали и грозились отобрать номера, а он постоянно ругался. Это был период очень благополучный для сатирического жанра. Тогда еще работали Роман Карцев и Виктор Ильченко. Вот их троих — Жванецкого, Карцева и Ищенко стоило бы повесить в Третьяковской галерее. Картину бы назвали "Три эстрадных богатыря". Вот это было бы по достоинству», — заявил Коклюшкин.

По его словам, Жванецкий больше остальных развил сатирический жанр в России, а также придал ему «мысль». Современные комики стараются рассмешить «кого-попало», уверен писатель, в то время, как в монологах Жванецкого всегда присутствовал смысл и определенный урок для каждого.

«Скажу образно: висела на стене большая картина под названием "речевая эстрада". Весела она на большом и толстом гвозде. Гвоздь выпал и рухнула речевая эстрада. То, что происходит сейчас, это просто словоблудие. Жванецкий был писателем, он всегда хотел что-то сказать, а не просто рассмешить дядю Ваню и тетю Маню», — заключил Коклюшкин.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За время работы он успел написать свыше 300 миниатюр и монологов, в том числе и для Романа Карцева и Виктора Ильченко. В октябре 2020 года Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.