Эксперт Мураховский объяснил, что будет с "Калашниковым" в новых руках

Российский концерн "Калашников" будет дальше развиваться при новом владельце, заявил военный эксперт Виктор Мураховский, сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на ОСН.

Российский концерн "Калашников" будет дальше развиваться при новом владельце, заявил военный эксперт Виктор Мураховский, сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на ОСН.

Российский оружейный концерн "Калашников" сменил владельца и перешел бывшему замминистра транспорта России Алану Лушникову, сообщает ресурс. По его словам, дело будет прибыльным вне зависимости от экономических кризисов. Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский считает, что компанию ждет расширение производства в военном и гражданском секторах при новом собственнике. Причем продукция концерна будет иметь в России ту же стоимость, что и ранее, отметил эксперт.

Стоимость изделий фирмы для госзаказчиков определяется условиями контрактов, объяснил Мураховский. Он подчеркнул, что в этой сфере не действуют принципы свободных рыночных отношений, за счет чего повышения цен не будет. Эксперт также обратил внимание на расширение спектра производимой продукции, который ранее ограничивался стрелковым вооружением, после привлечения частных инвестиций.