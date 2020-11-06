Большинство россиян не верит в улучшение отношений с США после выборов

Российско-американские отношения никак не зависят от того, кто возглавит США, заявил американист Константин Блохин в беседе с iReactor.

Российско-американские отношения никак не зависят от того, кто возглавит США, заявил американист Константин Блохин в беседе с iReactor.

Сотрудники ВЦИОМ провели опрос среди россиян о возможных изменениях в политике США по отношению к РФ после президентских выборов. Результаты исследования показали, что свыше 60% респондентов не ждут каких-либо изменений в отношениях между двумя государствами независимо от того, возглавит Соединенные Штаты Дональд Трамп или Джо Байден.

Подобного мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, который побеседовал с журналистами издания. По его мнению, Трамп в случае переизбрания будет придерживаться прежней политики, так как его руки будут связаны членами Конгресса, а Байден продолжит риторику экс-президента США Барака Обамы. Эксперт подчеркнул, что главный конкурент действующего лидера не стесняется называть Россию главным врагом Соединенных Штатов.