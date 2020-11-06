«У Эспера сдали нервы». Главе Пентагона предрекли скорую отставку

Американист Сергей Судаков оценил риски для России после смены министра обороны США при любом президенте страны.

Министр обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Информацию об этом распространила американская телекомпания NBC, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне.

NBC News: Defense Sec. Esper has reportedly prepared a resignation letterhttps://t.co/dl9TW2P7qX — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) November 5, 2020

Собеседники NBC утверждают, что Эспер предвосхитил намерение действующего президента США Дональда Трампа уволить его после выборов в случае своей победы. Издание отмечает, что госслужащие нередко просят первое лицо страны об отставке в разгар предвыборной кампании. Обычно президент удовлетворяет просьбу после того, как становятся известны результаты выборов.

В Пентагоне поспешили опровергнуть информацию. Официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Марк Эспер не планировал покидать свой пост. Он подчеркнул, что Эспер продолжит реализацию подготовленной администрацией Трампа стратегии национальной обороны.

«Материал NBC неверен и вводит в заблуждение во многих отношениях. Для ясности: министр обороны Эспер не планирует уходить в отставку и ему не предлагали подать заявление об отставке», — написал Хоффман в Twitter.

The NBC story is inaccurate and misleading in many ways. To be clear, Secretary of Defense Esper has no plans to resign, nor has he been asked to submit a letter of resignation. — Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) November 5, 2020

О чем повздорили Трамп и Эспер?

О том, что Трамп рассматривал возможность немедленной отставки Эспера, стало известно в начале июня, в разгар протестных волнений Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Они начались из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Эспер на брифинге в Пентагоне выступил против того, чтобы подавлять восстания в соответствии с законом от 1807 года. По документу, президенту дается право использовать вооруженные силы внутри страны. Такое заявление Эспера было воспринято как открытое отдаление от политики Трампа, который ранее заявлял прямо противоположное.

Впрочем, по сообщению NBC, глава государства не стал снимать Эспера с должности из-за нежелания производить перестановки в правительстве перед выборами. Впоследствии в Белом доме заверили, что глава Пентагона не лишался доверия Трампа.

Член-корреспондент Академии Военных наук, политолог-американист Сергей Судаков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» предположил, что Эспер не видит для себя места в новом кабмине как при Трампе, так и при Байдене.

«Неважно, что сейчас говорят пресс-службы Пентагона. Я полагаю, что у Эспера сейчас просто сдали нервы, когда он понял, что ситуация накаляется. И ему лучше красиво уйти самостоятельно, не дожидаясь каких-то других импульсивных решений», — полагает эксперт.

Судаков отметил, что в последнее время между Трампом и действующим главой Минобороны США назрели серьезные разногласия, а консенсуса до сих пор не найдено.

«Не бывает ни в коем случае таких шутливых заявлений, что я пошутил, подал в отставку. Трамп сам заявил простые вещи, что, когда он будет формировать новый кабинет, если он станет президентом США, ни [директору ЦРУ] Джине Хаспел, ни Эсперу места в новом кабинете не будет. Просто не будет. Это означает, что эти люди просто являются фактически отставниками», — не сомневается Судаков.

Собеседник издания обратил внимание, что Эспер также лишится своего поста, если на президентских выборах победу одержит демократ Джо Байден. По его словам, «силовой блок» Америки после инаугурации в течение трех месяцев в любом случае будет сильно изменен.

«В любом случае глава Минобороны, глава ЦРУ будут заменены на “своих” — преданных, демократических. И, конечно, сейчас будет целая битва за эти посты, потому что они являются крайне важными для любых кандидатур», — объяснил эксперт.

По мнению Судакова, при Байдене Марка Эспера может заменить более серьезная демократическая фигура, что непременно отразится на отношениях с Россией. Так, например, появится шанс на продление договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Скорее всего, это кто-то будет из администрации [экс-президента США] Барака Обамы. Потому что сейчас Байден будет формировать администрацию “Обама 3.0”. Ничего нового никто не будет изобретать, велосипед не изобретут, просто люди станут старше, в более почетном возрасте будут. Возможно, Пентагон даст более лояльную оценку о продлении договора СНВ-3», — предположил эксперт.

На этом послабления для российской стороны закончатся, полагает Судаков. По его словам, конкуренция между державами, напротив, только усилится.

«Потому что Байдену нужно будет показать, что он — не Трамп. Он будет еще более злым и агрессивным по отношению к России», — убежден собеседник агентства.

В настоящий момент в США считают голоса избирателей после состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Нынешний американский лидер, республиканец Дональд Трамп претендует на второй срок. Его оппонент — бывший вице-президент США Джо Байден.

По последним данным, демократ оторвался от Трампа при подсчете голосов избирателей в штате Джорджия. После обработки 99% бюллетеней соперники набрали по 49,4% голосов, однако Байден получил 2 449 371 голос, в то время как у Трампа — 2 448 454.

По сообщению The Washington Post, в ближайшее время Байден объявит о своей победе. В этой связи Секретная служба готовится к обеспечению безопасности демократа.