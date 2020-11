«У Эспера сдали нервы». Главе Пентагона предрекли скорую отставку

Американист Сергей Судаков оценил риски для России после смены министра обороны США при любом президенте страны.

Министр обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Информацию об этом распространила американская телекомпания NBC, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне.

Собеседники NBC утверждают, что Эспер предвосхитил намерение действующего президента США Дональда Трампа уволить его после выборов в случае своей победы. Издание отмечает, что госслужащие нередко просят первое лицо страны об отставке в разгар предвыборной кампании. Обычно президент удовлетворяет просьбу после того, как становятся известны результаты выборов.

В Пентагоне поспешили опровергнуть информацию. Официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Марк Эспер не планировал покидать свой пост. Он подчеркнул, что Эспер продолжит реализацию подготовленной администрацией Трампа стратегии национальной обороны.

The NBC story is inaccurate and misleading in many ways. To be clear, Secretary of Defense Esper has no plans to resign, nor has he been asked to submit a letter of resignation.