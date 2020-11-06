Кличко сохранил за собой место мэра Киева

Кандидат на пост мэра столицы Украины Виталий Кличко лидирует в первом туре голосования. Об этом сообщили в местной Центральной избирательной комиссии.

Кандидат на пост мэра столицы Украины Виталий Кличко лидирует в первом туре голосования. Об этом сообщили в местной Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, за Кличко проголосовали 50,52% киевлян.

Местные выборы на Украине состоялись 25 октября. Граждане страны голосовали за региональных депутатов, руководителей местного самоуправления и мэров городов. Первые результаты избирательной кампании стали появляться спустя 10 дней.