Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:47   6 Ноября 2020
Политика

Кличко сохранил за собой место мэра Киева

Кличко сохранил за собой место мэра Киева

Кандидат на пост мэра столицы Украины Виталий Кличко лидирует в первом туре голосования. Об этом сообщили в местной Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, за Кличко проголосовали 50,52% киевлян.

Местные выборы на Украине состоялись 25 октября. Граждане страны голосовали за региональных депутатов, руководителей местного самоуправления и мэров городов. Первые результаты избирательной кампании стали появляться спустя 10 дней.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #выборы #киев #кличко #первый тур

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров