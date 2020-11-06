В Instagram Жванецкого опубликован некролог сатирику

Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни 6 ноября. Подписчики выразили скорбь и соболезнования близким юмориста.

Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни 6 ноября. Подписчики выразили скорбь и соболезнования близким юмориста.

Посмертный пост появился на странице Жванецкого в соцсети Instagram. Поклонники писателя вспомнили знаменитые крылатые выражения народного артиста и пособолезновали семье умершего.

"Вот и прошла эпоха легенды!!! Теперь только в памяти и в сердцах!!!", — говорится в публикации.

Об уходе юмориста из жизни стало известно 6 ноября. Друзья, коллеги и поклонники Жванецкого глубоко скорбят по поводу его смерти. Писатель имеет звание народного артиста России и Украины. Он сам сочинял свои монологи, с которыми выступал перед зрителями.