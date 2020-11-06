Андрей Ургант опечален смертью "старшего брата" Жванецкого

Российский актер и телеведущий Андрей Ургант назвал скончавшегося сегодня сатирика Михаила Жванецкого своим старшим товарищем.

Российский актер и телеведущий Андрей Ургант назвал скончавшегося сегодня сатирика Михаила Жванецкого своим старшим товарищем.

Он рассказал, что много общался с народным артистом России и хорошо помнит эти встречи. Ургант отметил, что слова Жванецкого всегда точно попадали прямо в душу. У него был прекрасный слог и актуальная злободневная тема.

Сегодня на 87-м году жизни умер известный сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий. В последнее время он говорил, что плохо себя чувствует, и не выходил из дома. В октябре сатирик заявил, что уходит с большой сцены.