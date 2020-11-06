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16:36   6 Ноября 2020
Общество

Андрей Ургант опечален смертью "старшего брата" Жванецкого

Андрей Ургант опечален смертью "старшего брата" Жванецкого

Российский актер и телеведущий Андрей Ургант назвал скончавшегося сегодня сатирика Михаила Жванецкого своим старшим товарищем.

Он рассказал, что много общался с народным артистом России и хорошо помнит эти встречи. Ургант отметил, что слова Жванецкого всегда точно попадали прямо в душу. У него был прекрасный слог и актуальная злободневная тема.

Сегодня на 87-м году жизни умер известный сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий. В последнее время он говорил, что плохо себя чувствует, и не выходил из дома. В октябре сатирик заявил, что уходит с большой сцены.

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#умер #ургант #жванецкий

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