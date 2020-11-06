Москвич облил себя кровью в знак протеста против уничтожения норок в Дании

Акция против «геноцида норок» прошла у посольства Дании в Москве.

Одиночная акция против массового истребления норок прошла у посольства Дании в Москве. Мужчина пришел к зданию дипломатической миссии в белом защитном костюме, держа флаг скандинавской страны. И государственный символ, и себя он в знак протеста облил искусственной кровью.

Как сообщает Mash, таким образом акционист выступил против решения о ликвидации поголовья норок на зверофермах.

«Я выступаю против геноцида, который устраивает правительство Дании, истребляя живых существ», — сказал пикетчик.

Ранее в Дании решили уничтожить 17 миллионов норок, которые могут распространять мутировавший коронавирус. Новый штамм обнаружили у 12 человек. Он ослабляет способность к образованию антител, что может привести к проблеме при использовании вакцины от COVID-19. Заразившиеся зверьки тем самым представляют угрозу в борьбе с инфекцией. А потому, полагает премьер-министр Дании Метте Фредериксен, вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

Коронавирус распространяется стремительно: уже пострадали более тысячи датских хозяйств. Особенно сильно — фермы Северной Ютландии. На помощь фермерам в уничтожении норок отправят вооруженные силы страны, а также сотрудников Датского агентства по чрезвычайным ситуациям. На уничтожение зверьков власти скандинавской страны планируют выделить пять миллиардов крон (785 миллионов долларов).

Ученый-зоолог, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» призвал компетентных в области защиты братьев меньших депутатов Госдумы вступиться за норок в Дании.

Московский пикет был не единственным в России жестом солидарности с датскими норками. Экологическое движение GreenRussia создало на портале change.org петицию с призывом остановить истребление пушных зверьков, которую подписали уже около 700 человек.