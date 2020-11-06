Интерес к выборам США обошелся переломом для американской актрисы

Актриса сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн сломала руку, пытаясь узнать результаты выборов президента США. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Актриса сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн сломала руку, пытаясь узнать результаты выборов президента США. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Звезда телесериала разместила в соцсети фото с гипсом на руке. По словам актрисы, она наблюдала за итогами президентских выборов, стоя на лестнице. Однако Макгоуэн засмотрелась и оступилась, вследствие чего была госпитализирована.

Актриса подвергла критике здравоохранительную систему США. Она обратила внимание, что посещение отделения неотложной помощи в Мексике обошлось в 250 долларов, хотя в Калифорнии такая услуга стоила бы примерно 10 тысяч.

Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября. Действующий лидер страны Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден продолжают бороться за пост главы государства.