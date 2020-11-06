Врач-терапевт объяснила, чем грозит самолечение при коронавирусе

Самолечение при коронавирусе может иметь негативные последствия. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Суняйкина.

Самолечение при коронавирусе может иметь негативные последствия. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Суняйкина.

Бесконтрольный прием антибиотиков может спровоцировать появление инфекций, устойчивых к препаратам нового поколения, отметила медработник. Во время лечения от коронавируса допустим прием витаминов. Однако антикоагулянты и дезагреганты опасны для жизни.

Многие пациенты самостоятельно записываются на компьютерную томографию. Однако они не осознают, какой вред организму наносит радиация, отметила Екатерина Суняйкина. Кроме того, нужно ответственно подходить к приему противовирусных препаратов, которые могут нанести удар по многим органам.