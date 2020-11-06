Москвичам рассказали, когда ожидать резкого похолодания

Погода в выходные дни порадует москвичей теплом, потом ожидается резкое похолодание, сообщили в Гидрометцентре.

Погода в выходные дни порадует москвичей теплом, потом ожидается резкое похолодание, сообщили в Гидрометцентре.

Если в субботу-воскресенье среднесуточная температура по прогнозу превышает норму на пять-семь градусов, то уже в понедельник погода в европейской части России резко поменяется, Москва и область окажутся в холодной части антициклона, сообщил каналу "360" Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра.

Дневная температура будет колебаться в районе +3 градусов, ночью не поднимется выше нуля в Москве, градусник покажет −2...+3 градуса в области. Со вторника начнутся заморозки, без осадков. Специалист Гидрометцентра считает, что потепления больше не будет. До 7 ноября в регионе сохраняется вероятность сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду.