Якубович назвал национальной трагедией смерть Жванецкого

Известный телеведущий, народный артист России Леонид Якубович назвал уход из жизни сатирика Михаила Жванецкого национальной трагедией.

Известный телеведущий, народный артист России Леонид Якубович назвал уход из жизни сатирика Михаила Жванецкого национальной трагедией.

Якубович объяснил, что пока толком ничего не знает, он получает смс-сообщения о смерти сатирика. Но если это правда, то смерть Жванецкого можно назвать национальной трагедией.

Сегодня на 87-м году жизни умер известный сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий. В последнее время он говорил, что плохо себя чувствует, и не выходил из дома.