Юрий Лоза осудил System of a Down за разжигание войны в Карабахе

Рок-группа выпустила новые песни о вооруженном столкновении в непризнанной республике.

Впервые за 15 лет рок-группа System of a Down (SOAD) порадовала поклонников двумя новыми композициями. Последний альбом коллектива вышел в 2005 году, но сейчас музыканты собрались вновь, чтобы привлечь внимание к вооруженному конфликту в Нагорно-Карабахской Республике (РНК).

Все члены группы являются этническими армянами. Лидер SOAD, Серж Танкян, написал на своей странице в Facebook, что две новые композиции являются «чрезвычайно важным высказыванием, которое мы [SOAD] доносим единым голосом». В своем обращении музыкант обвинил Азербайджан и лично президента Ильхама Алиева в «безнаказанном геноциде» в отношении армян.

«Коррумпированные режимы Алиева в Азербайджане и Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции [президент страны] не только хотят провозгласить Армению своей территорией, но и безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы для достижения личных интересов. Они делают ставку на то, что мир слишком отвлечен коронавирусом, выборами и гражданскими беспорядками, чтобы заметить эти зверства», — пишет Танкян.

Также лидер группы призвал слушателей покупать новые песни SOAD через сервис Bandcamp. Все вырученные средства Танкян пообещал направить «для оказания необходимой помощи и основных поставок тем, кто пострадал от этих отвратительных актов».

«Пожалуйста, подумайте о том, чтобы скачать эти песни как акт благотворительности, вне зависимости от того, когда вы решите послушать их, сегодня, завтра или через несколько лет. Музыка и тексты говорят сами за себя», — подытожил музыкант.

На одну из песен (Protect The Land, «Защитите землю» — англ.) группа также опубликовала клип, в котором лица музыкантов чередуются с кадрами реальных боев в Нагорном Карабахе и армянскими военнослужащими. Пока зрители следят за военной хроникой, Серж Танкян поет:

Если они попытаются оттолкнуть вас подальше,

Ты останешься и займешь позицию?

Ты останешься с пистолетом в руке?

Другая композиция называется Genocidal Humanoidz («Геноцидальные Гуманоиды» — англ.). В ней солист вопрошает: «Угадай, кто придет на ужин?», подразумевая армию Азербайджана, которая устраивает «геноцид».

В беседе с «Политикой Сегодня» российский певец и композитор Юрий Лоза заверил, что не знаком с творчеством группы System of a Down. По мнению автора бессмертного хита про маленький плот, музыкантам труднее придерживаться курса «вне политики», как это происходит в спорте.

«Есть разный подход. Есть песня Джона Леннона "Дайте миру шанс" [Give Peace a Chance], а есть "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой". Либо музыкант призывает к миру, либо к войне и победе. Одна из песен у этой группы [System of a Down] называется "Защити землю". Но азербайджанцы же точно так же воспринимают ситуацию. Они тоже защищают свою землю, они в этом уверены. А эта группа состоит из армян, значит обращаются к армянам. Что же хорошего в том, что песня с таким названием разжигает пожар войны?», — посетовал Лоза.

Собеседник «Политики Сегодня» вспомнил советскую рок-школу. Во времена «железного занавеса» молодые коллективы могли иногда «смухлевать»: из репертуара запрещенной в СССР западной группы брали композицию и меняли ей название, к примеру, на «Весенний день». После этого ни одного вопроса к группе не возникало.

«Здесь то же самое. Музыка аполитична, а слова нет. Тем более любые песни, которые ярко политизированы, живут только во время самого конфликта. Как только ситуация стабилизируется, эти песни умирают», — подытожил Лоза.

Нагорно-Карабахская Республика уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. В феврале 1988 года она вышла из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Утром 27 сентября 2020 года в районе Республики с новой силой разгорелся давний конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Серж Танкян несколько раз встречался с армянским премьером Николом Пашиняном. 25 апреля 2020 года политик поблагодарил музыканта за то, что он написал песню на стихи Пашиняна.