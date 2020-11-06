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16:13   6 Ноября 2020
Общество

Московский депутат Герасимов предложил увековечить память о Жванецком

Московский депутат Герасимов предложил увековечить память о Жванецком

Руководитель комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов выступил с предложением об увековечивании памяти о скончавшемся писателе Михаиле Жванецком.

Комментарий столичного депутата приводит РИА Новости. Герасимов заметил, что Жванецкий являлся человеком, которого можно назвать уникальным. Сатирик заслужил, чтобы память о нем сохранилась для следующих поколений.

Парламентарий обещал рассмотреть любые обращения на этот счет, которые будут направлены в Мосгордуму.

Жванецкого не стало 6 ноября. Писателю-сатирику было 86 лет. По словам тележурналиста Владимира Познера, артист долго болел.

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#смерть #память #герасимов #мосгордума #жванецкий

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