Московский депутат Герасимов предложил увековечить память о Жванецком

Руководитель комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов выступил с предложением об увековечивании памяти о скончавшемся писателе Михаиле Жванецком.

Руководитель комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов выступил с предложением об увековечивании памяти о скончавшемся писателе Михаиле Жванецком.

Комментарий столичного депутата приводит РИА Новости. Герасимов заметил, что Жванецкий являлся человеком, которого можно назвать уникальным. Сатирик заслужил, чтобы память о нем сохранилась для следующих поколений.

Парламентарий обещал рассмотреть любые обращения на этот счет, которые будут направлены в Мосгордуму.

Жванецкого не стало 6 ноября. Писателю-сатирику было 86 лет. По словам тележурналиста Владимира Познера, артист долго болел.