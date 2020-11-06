Российский журналист вспомнил о болезни почившего Жванецкого

Известный журналист Владимир Познер, комментируя смерть сатирика Михаила Жванецкого, заметил, что артист болел.

Известный журналист Владимир Познер, комментируя смерть сатирика Михаила Жванецкого, заметил, что артист болел.

Комментарий Познера приводит ряд СМИ. Журналист на правах близкого друга поделился подробностями жизни писателя, однако не стал уточнять, какие именно проблемы у того имелись.

О кончине Жванецкого стало известно во второй половине дня 6 ноября. Факт смерти подтвердил представитель сатирика Олег Сташкевич. Писателю было 86 лет.