Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:53   6 Ноября 2020
Общество

"Невосполнимая утрата": Пугачева о смерти Жванецкого

"Невосполнимая утрата": Пугачева о смерти Жванецкого

Примадонна Алла Пугачева почтила память сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября. Она посвятила юмористу пост в соцсети Instagram.

Пугачева назвала произошедшее невосполнимой утратой. Жванецкий и Пугачева поддерживали хорошие отношения. Сатирик ушел из жизни на 87-м году жизни. Точная причина его смерти пока остается неизвестной. Коллеги и друзья писателя подтвердили его смерть.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она.

Месяц назад Жванецкий принял решение прекратить свою деятельность. Причиной стали возраст и самочувствие юмориста, сообщил представитель писателя Олег Сташкевич.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#соболезнования #алла пугачева #Михаил Жванецкий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров