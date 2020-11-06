"Невосполнимая утрата": Пугачева о смерти Жванецкого

Примадонна Алла Пугачева почтила память сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября. Она посвятила юмористу пост в соцсети Instagram.

Примадонна Алла Пугачева почтила память сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября. Она посвятила юмористу пост в соцсети Instagram.

Пугачева назвала произошедшее невосполнимой утратой. Жванецкий и Пугачева поддерживали хорошие отношения. Сатирик ушел из жизни на 87-м году жизни. Точная причина его смерти пока остается неизвестной. Коллеги и друзья писателя подтвердили его смерть.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она.

Месяц назад Жванецкий принял решение прекратить свою деятельность. Причиной стали возраст и самочувствие юмориста, сообщил представитель писателя Олег Сташкевич.