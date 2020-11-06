«Жуткая потеря»: Писатель-сатирик Альтов о смерти Михаила Жванецкого

В пятницу, 6 ноября, ушел из жизни народный артист России и Украины, сатирик Михаил Жванецкий.

В пятницу, 6 ноября, на 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил представитель артиста.

В эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» сценарист, писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств РФ Семен Альтов назвал уход своего коллеги «жуткой потерей».

«Жуткая потеря. Жуткая, не все понимают, но это так», — констатировал писатель.

Собеседник агентства подчеркнул, что Жванецкий очень тонко чувствовал происходящее не только в России, но и во всем мире.

«Человек, который формулировал, что происходит в мире и стране в двух-трех словах. Это было как диагноз. Он был как лечащий врач нашей страны, да и мира. Нездорового мира, нездоровой страны. Ну, будем без диагноза лечиться сами, как мы это делали раньше. Будем пить водку. Будем материться, ждать, что произойдет на белом свете», — сказал Альтов.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За время работы он успел написать свыше 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В дальнейшем, 1970 году, они вместе открыли в Одессе Театр миниатюр при филармонии, а в 1988 — в Москве.

В октябре 2020 года Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.