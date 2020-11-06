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15:46   6 Ноября 2020
Общество

Замглавы Центрального округа Краснодара умер на 53-м году жизни

Замглавы Центрального округа Краснодара умер на 53-м году жизни

Заместитель главы Центрального округа Краснодара Сергей Вячеславович Палагин скончался на 53-м году жизни, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram- канале.

Причиной неожиданной смерти Палагина называют осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Его похоронят его на Аллее Героев Славянского кладбища в понедельник, 9 ноября. О церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

"Он был Героем России, военным летчиком, командиром вертолетного полка", — написал Первышов.

У Сергея Вячеславовича остались жена, две дочери и двое внуков. В 2016 году Палагину было присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара".

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