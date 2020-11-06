Скончался юморист Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий ушел из жизни в 86 лет. Об этом сообщили его друзья, и подтвердил концертный директор Олег Сташкевич.

Писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий ушел из жизни в 86 лет. Об этом сообщили его друзья, и подтвердил концертный директор Олег Сташкевич.

В октябре он сообщил о том, что прекращает свою деятельность. Прекращение работы было связано с ухудшением состояния здоровья и возрастом писателя. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, из-за которой многие выступления пришлось отменить в связи с закрытием театральных площадок.

У Жванецкого было звание Народного артиста Украины и России. Он прославился как исполнитель юмористических монологов и миниатюр, которые часто сам же и исполнял на сцене, писал тексты и для других артистов. Был лично знаком с Аркадием Райкиным, с которым вместе работал в театре.