Убитая горем Новикова отказалась комментировать смерть Жванецкого

Народная артистка РФ Клара Новикова в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» не смогла найти слов, чтобы выразить скорбь по ушедшему из жизни сатирику Михаилу Жванецкому.

Народная артистка РФ Клара Новикова в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» не смогла найти слов, чтобы выразить скорбь по ушедшему из жизни сатирику Михаилу Жванецкому.

«Не буду я ничего комментировать <...> », — сказала 73-летняя Новикова.

Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет. Трагическое известие подтвердил представитель артиста. В октябре 2020 года сатирик принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр. За время работы Жванецкий успел написать свыше 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В дальнейшем, 1970 году, они вместе открыли в Одессе Театр миниатюр при филармонии, а в 1988 — в Москве. Затем сатирик начал работать самостоятельно.

Жванецкий выпустил более десяти книг, а в 2012 году получил звание Народного артиста России. Его монологи разлетались на цитаты, которые стали крылатыми. Некоторые актуальны до сих пор.