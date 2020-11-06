Распознавать рак по капле крови научились самарские ученые

Диагностику онкологии по капле крови представили самарские ученые. Анализ занимает несколько минут и поможет выявить рак на ранней стадии.

Диагностику онкологии по капле крови представили самарские ученые. Анализ занимает несколько минут и поможет выявить рак на ранней стадии.

Новый метод самарских ученых позволяет проводить анализ компонентного состава крови в режиме реального времени. С помощью такого метода можно своевременно выявить людей с ранней стадией патологии. Результаты научного исследования ученые двух институтов — Самарского университета имени С. П. Королева и Самарского государственного медицинского университета — опубликовали в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.

Метод самарцев может быть востребован при проведении массовых скрининговых обследований, отмечает доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко. Также можно использовать жидкостную биопсию для мониторинга пациентов, находящихся на лечении, анализ покажет изменения в составе крови, поясняет Братченко.