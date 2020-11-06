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15:15   6 Ноября 2020
Общество

Распознавать рак по капле крови научились самарские ученые

Распознавать рак по капле крови научились самарские ученые

Диагностику онкологии по капле крови представили самарские ученые. Анализ занимает несколько минут и поможет выявить рак на ранней стадии.

Новый метод самарских ученых позволяет проводить анализ компонентного состава крови в режиме реального времени. С помощью такого метода можно своевременно выявить людей с ранней стадией патологии. Результаты научного исследования ученые двух институтов — Самарского университета имени С. П. Королева и Самарского государственного медицинского университета — опубликовали в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.

Метод самарцев может быть востребован при проведении массовых скрининговых обследований, отмечает доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко. Также можно использовать жидкостную биопсию для мониторинга пациентов, находящихся на лечении, анализ покажет изменения в составе крови, поясняет Братченко.

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#самара #ученые #онкология #братченко

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