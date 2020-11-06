Памфилова затронула вопрос избирательных участков в школах

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным развести по срокам учебный процесс и избирательный.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным развести по срокам учебный процесс и избирательный.

Граждане сейчас стали более требовательными и к тем, кого они избирают, и к самому избирательному процессу, отметила Памфилова. Глава ЦИК предложила развести учебный и избирательный процессы, так как половина участков располагается в учебных заведениях.

"У меня есть предложение, потом мы его обсудим", — сказала она.

Памфилова отметила, что во время предыдущей выборной компании отмечалось очень широкое представительство. Так, россияне избрали представителей 21-й партии, трех объединений. Кроме того, она оценила высокую долю самовыдвиженцев — около 13%.