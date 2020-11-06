Хазин: Эрдогану выдвинули ультиматум из-за ухудшения отношений с РФ

Обострение конфликта Нагорном Карабахе потянуло за собой обсуждение и турецко-российских отношений.

Обострение конфликта Нагорном Карабахе потянуло за собой обсуждение и турецко-российских отношений. В СМИ все чаще говорят, что Турция уже не прозрачно, а напрямую поддерживает Азербайджан. Россия, в свою очередь, настаивает на деэскалации конфликта в непризнанной республике. Президент РФ Владимир Путин считает, что решить вопрос можно было бы мирным путем, не прибегая к оружию.

По его словам, «Россия делает все, чтобы спасти жизни людей, которые стоят друг напротив друга». Российский экономист, публицист, теле- и радиоведущий Михаил Хазин в беседе с корреспондентом издания «Бизнес.Online» объяснил, готова ли Турция бросить вызов Москве напрямую. Эксперт напомнил о ситуации, когда между Россией и Турцией обострились отношения после крушения российского самолета в Сирии в 2015 году.

Тогда Россия не стала молчать. Турецкой стороне перекрыли бизнес-потоки в РФ, что вынудило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «сдать назад», подчеркнул эксперт. Экономическая ситуация в Турции далека от благополучной: турецкая лира за последние два года девальвировалась примерно в семь раз, уточнил Хазин.

«Там экономическая катастрофа. Вспомните, когда сбили наш самолет, Эрдоган несколько дней колебался, потому что сбили-то по приказу начальника генштаба», — сказал экономист.

Тогда Эрдогану выставили жесткий ультиматум сами представители турецкого бизнеса, напоминает собеседник издания.

«Турецкие бизнесмены начали Эрдогану говорить: "Дружок, ты играй в свои политические игры, но если ты будешь мешать нашему бизнесу с Россией из-за своих политических игр, то пеняй на себя». И все, тут же дружба с Россией навеки! Я еще лет 10 назад писал, что у Турции нет другого внешнего рынка, кроме Евразийского союза. Поэтому и проблемы с НАТО, с Евросоюзом. Эрдогану все время говорят: "Почему ты дружишь с русскими?" А он отвечает: "Это не я дружу, а моя экономика"», — добавил эксперт.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию. Стороны сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди мирного населения.

Россия и многие другие страны неоднократно призывали Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров. При этом Турция, обладающая врегионе серьезным политическим весом, открыто поддерживает Азербайджан и осуждает действия Армении.

С 10 октября по результатам трехсторонних переговоров в Москве между Азербайджаном и Арменией при участии России было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако стороны заявили, что фактические боевые действия в регионе не прекратились. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Тогда Госдеп США объявил о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Нагорный Карабах в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.