СМИ: Зимбабве накажет США санкциями за нечестные выборы
Власти Зимбабве введут санкции против США, если страна не проведет свободные и справедливые выборы президента. Об этом сообщило зимбабвийское новостное издание PaZimbabwe.
«Зимбабвийцы предупредили президента Дональда Трампа о необходимости уважать волю народа Соединенных Штатов на выборах, которые в настоящее время проходят в этой стране. Это связано с тем, что в США участились случаи запугивания и давления на избирателей», — говорится в публикации.
Последнее, как отмечают авторы заметки, иллюстрирует недавний инцидент на шоссе в штате Техас, где караван вооруженных сторонников Трампа потеснил агитационный автобус Байдена и вынудил водителя съехать с дороги. Кампания демократов сорвалась из-за угроз. Делом занялось ФБР.
«Сторонники Трампа вооружаются в ожидании насилия. Страна балансирует на грани из-за напряженности, разжигаемой главным образом президентом Трампом», — подчеркивают зимбабвийские журналисты.
Пользователи портала Reddit отметили сатирический характер заметки, как и тот факт, что сайт новостного ресурса оказался недоступен из-за множества запросов вскоре после анонса санкций Зимбабве в отношении США.
Горькая ирония же, как утверждает PaZimbabwe, заключается в том, что США ввели санкции против Зимбабве в 2001 году из-за не демократических выборов. «Соединенные Штаты склонны вводить санкции в отношении стран, которые не провели выборы в соответствии с их стандартами», — резюмирует издание.
Горькая ирония же, как утверждает PaZimbabwe, заключается в том, что США ввели санкции против Зимбабве в 2001 году из-за не демократических выборов.
«Соединенные Штаты склонны вводить санкции в отношении стран, которые не провели выборы в соответствии с их стандартами», — резюмирует издание.