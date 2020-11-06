СМИ: Зимбабве накажет США санкциями за нечестные выборы

Зимбабвийцы требуют от Дональда Трампа уважать волю американского народа, утверждает издание PaZimbabwe

Власти Зимбабве введут санкции против США, если страна не проведет свободные и справедливые выборы президента. Об этом сообщило зимбабвийское новостное издание PaZimbabwe.

«Зимбабвийцы предупредили президента Дональда Трампа о необходимости уважать волю народа Соединенных Штатов на выборах, которые в настоящее время проходят в этой стране. Это связано с тем, что в США участились случаи запугивания и давления на избирателей», — говорится в публикации.

Последнее, как отмечают авторы заметки, иллюстрирует недавний инцидент на шоссе в штате Техас, где караван вооруженных сторонников Трампа потеснил агитационный автобус Байдена и вынудил водителя съехать с дороги. Кампания демократов сорвалась из-за угроз. Делом занялось ФБР.

« Сторонники Трампа вооружаются в ожидании насилия. Страна балансирует на грани из-за напряженности, разжигаемой главным образом президентом Трампом », — подчеркивают зимбабвийские журналисты.

Пользователи портала Reddit отметили сатирический характер заметки, как и тот факт, что сайт новостного ресурса оказался недоступен из-за множества запросов вскоре после анонса санкций Зимбабве в отношении США.