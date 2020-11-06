Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:23   6 Ноября 2020
Весь мир

Вассерман описал сценарий скорого краха мировой экономики

Вассерман описал сценарий скорого краха мировой экономики

Если победителем президентских выборов в США будет объявлен кандидат от Демократической партии Джо Байден, мировой экономике грозит такое обрушение, что «коронакризис» покажется мелочью. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Результаты голосования подсчитывают уже третий день, а озвучиваемые итоги вызывают сомнения. В связи с этим команда действующего главы государства Дональда Трампа уже подала в суд, требуя пересчета голосов как минимум в трех штатах.

«Сейчас там наблюдатели от Республиканской партии. Обычно подобные иски рассматриваются в ускоренном порядке. Но если местные суды попробуют что-то затягивать, команда Трампа может обратиться напрямую в Верховный суд и имеет неплохие шансы на успех», — отметил Вассерман.

При этом он подчеркнул, что от процесса подсчета голосов в тех американских штатах, где власть контролируют демократы, «за версту разит липой».

Вассерман описал сценарий скорого краха мировой экономики

«Поэтому я за Трампа. На всякий случай считаю нужным предупредить, что если демократам все-таки удастся пропихнуть свою липу, это приведет к усугублению нынешнего глобального экономического кризиса до такой степени, что еще до того, как дуэт "Байден-Альцгеймер" окончательно уступит место вице-президенту Харрис, рухнет вся мировая экономика», — подчеркнул эксперт.

Победа Байдена приведет к разрушению мировой экономики. К краху системы необходимо готовиться уже сейчас, потому что демократы ни перед чем не остановятся, стараясь любой ценой реализовать свою программу.

Вассерман описал сценарий скорого краха мировой экономики

Также лекарством от внутренних проблем в Америке служит «маленькая победоносная война».

«Беда только в том, что у американцев не так уж много возможностей вести маленькую войну, и уж не так много возможностей, чтобы вести победоносную войну», — отметил эксперт.

В заключение Анатолий Вассерман рассказал о том, как ослабление доллара отразится на мировой экономике. По его словам, сложность замены доллара какой-то другой валютой для международных расчетов заключается в том, что значительная часть всех мировых валютных резервов хранится именно в долларах. Кроме того, долларами оплачивается и большая часть всего товарооборота в мире.

«Именно мировой товарооборот, а не внутриамериканское производство, обеспечивает ценность доллара. Поэтому я полагаю, что весь мир будет каким-то образом искать способ удержать доллар до тех пор, пока не будет полностью подготовлена его замена в мировом товарообороте», — объяснил аналитик.

Вассерман описал сценарий скорого краха мировой экономики

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден. Официально результаты выборов до сих пор не объявлены, хотя Трамп уже заявил о своей победе. В то же время Байден указал, что после завершения подсчета голосов победа достанется ему.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #экономика #выборы #вассерман #байден #трамп #кризис #демократы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров