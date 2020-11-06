Вассерман описал сценарий скорого краха мировой экономики

Если победителем президентских выборов в США будет объявлен Джо Байден, мировой экономике грозит такое обрушение, что «коронакризис» покажется мелочью, считает журналист.

Если победителем президентских выборов в США будет объявлен кандидат от Демократической партии Джо Байден, мировой экономике грозит такое обрушение, что «коронакризис» покажется мелочью. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Результаты голосования подсчитывают уже третий день, а озвучиваемые итоги вызывают сомнения. В связи с этим команда действующего главы государства Дональда Трампа уже подала в суд, требуя пересчета голосов как минимум в трех штатах.

«Сейчас там наблюдатели от Республиканской партии. Обычно подобные иски рассматриваются в ускоренном порядке. Но если местные суды попробуют что-то затягивать, команда Трампа может обратиться напрямую в Верховный суд и имеет неплохие шансы на успех», — отметил Вассерман.

При этом он подчеркнул, что от процесса подсчета голосов в тех американских штатах, где власть контролируют демократы, «за версту разит липой».

«Поэтому я за Трампа. На всякий случай считаю нужным предупредить, что если демократам все-таки удастся пропихнуть свою липу, это приведет к усугублению нынешнего глобального экономического кризиса до такой степени, что еще до того, как дуэт "Байден-Альцгеймер" окончательно уступит место вице-президенту Харрис, рухнет вся мировая экономика», — подчеркнул эксперт.

Победа Байдена приведет к разрушению мировой экономики. К краху системы необходимо готовиться уже сейчас, потому что демократы ни перед чем не остановятся, стараясь любой ценой реализовать свою программу.

Также лекарством от внутренних проблем в Америке служит «маленькая победоносная война».

«Беда только в том, что у американцев не так уж много возможностей вести маленькую войну, и уж не так много возможностей, чтобы вести победоносную войну», — отметил эксперт.

В заключение Анатолий Вассерман рассказал о том, как ослабление доллара отразится на мировой экономике. По его словам, сложность замены доллара какой-то другой валютой для международных расчетов заключается в том, что значительная часть всех мировых валютных резервов хранится именно в долларах. Кроме того, долларами оплачивается и большая часть всего товарооборота в мире.

«Именно мировой товарооборот, а не внутриамериканское производство, обеспечивает ценность доллара. Поэтому я полагаю, что весь мир будет каким-то образом искать способ удержать доллар до тех пор, пока не будет полностью подготовлена его замена в мировом товарообороте», — объяснил аналитик.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден. Официально результаты выборов до сих пор не объявлены, хотя Трамп уже заявил о своей победе. В то же время Байден указал, что после завершения подсчета голосов победа достанется ему.