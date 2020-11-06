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14:58   6 Ноября 2020
Общество

ФСБ задержала террориста, который планировал атаки в Волгограде

ФСБ задержала террориста, который планировал атаки в Волгограде

Сторонник запрещенной в России организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" был задержан силами ФСБ. Операция по задержанию проведена в Адыгее.

Сообщается, что радикал планировал теракты в Волгограде. Он прибыл в Россию из Средней Азии, занимался распространением аудио‑ и видеозаписей экстремистского толка.

В социальных сетях он размещал экстремистские материалы, которые считаются запрещенными в России. В этих материалах содержались призывы к совершению терактов на территории России.

При задержании у него были изъяты несколько мобильных телефонов, симкарты, а также флаг террористической организации, которую он представляет.

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#фсб #радикал #адыгея

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