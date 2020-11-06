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14:47   6 Ноября 2020
Происшествия

СМИ озвучили причину гибели основателя Skillbox

СМИ озвучили причину гибели основателя Skillbox

Основатель университета Skillbox Игорь Коропов, которого обнаружили мертвым в Черном море, предположительно, упал с морского пирса по неосторожности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, в Черном море обнаружено тело Игоря Коропова. На теле нет признаков насильственной смерти, следователи не рассматривают криминальную версию произошедшего.

По предварительной версии, в ночь на 1 ноября 2020 года мужчина вышел из отеля в Сочи и направился в сторону морского пирса. Региональное отделение организации "Лиза Алерт" также ранее сообщало об исчезновении основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова в Адлерском районе.

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