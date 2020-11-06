Путин и Совбез РФ обсудили конфликт в Карабахе и ситуацию с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заседании Совета безопасности РФ, в котором принимал участие глава государства Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заседании Совета безопасности РФ, в котором принимал участие глава государства Владимир Путин.

По словам представителя Кремля, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, а также возможные пути урегулирования конфликта.

"Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", — заявил Песков.

Помимо этого, обсуждались и другие вопросы социально-экономического положения в России.