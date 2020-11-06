Дрессировщик кошек Юрий Куклачев назвал источник заражения коронавирусом

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что коронавирусом его заразили дети. Ребята узнают его на улице, подходят, обнимают, фотографируются, добавил дрессировщик.

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что коронавирусом его заразили дети. Ребята узнают его на улице, подходят, обнимают, фотографируются, добавил дрессировщик.

Коронавирус у 71-летнего артиста цирка протекал тяжело. По словам Куклачева, никто кроме него, в Театре кошек не заболел. У самого дрессировщика инфекция поразила 80% легких. Первые пять дней он лечился дома, пил чаи с травами. Но потом пришлось лечь в больницу.

Театр кошек продолжает работать. Его открыли после снятия ограничений, 1 августа. Но руководство культурного учреждения решило, что не стоит ездить на гастроли. Вместо этого коллектив поехал в Крым на море. Артисты отдыхали в Ялте и были удивлены, сколько туристов приехали покупаться и позагорать на пляже, пишет ФАН.

При этом, по словам Куклачева, никто не соблюдал предписания Роспотребнадзора. Отдыхающие не держали дистанцию с другими людьми, отказались от масок и санитайзеров. Как будто все забыли про эпидемию, возмутился артист цирка. Именно из-за такого безответственного поведения вирус распространяется, считает Куклачев.

Юрий Куклачев давно известен за пределами России. В 1976 году он получил Золотую корону клоунов в Канаде за гуманное отношение к животным. Он также входит в клуб клоунов Америки. Куклачев — автор десятка книг для детей и подростков о кошках.