Дрессировщик кошек Юрий Куклачев назвал источник заражения коронавирусом
Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что коронавирусом его заразили дети. Ребята узнают его на улице, подходят, обнимают, фотографируются, добавил дрессировщик.
Коронавирус у 71-летнего артиста цирка протекал тяжело. По словам Куклачева, никто кроме него, в Театре кошек не заболел. У самого дрессировщика инфекция поразила 80% легких. Первые пять дней он лечился дома, пил чаи с травами. Но потом пришлось лечь в больницу.
Театр кошек продолжает работать. Его открыли после снятия ограничений, 1 августа. Но руководство культурного учреждения решило, что не стоит ездить на гастроли. Вместо этого коллектив поехал в Крым на море. Артисты отдыхали в Ялте и были удивлены, сколько туристов приехали покупаться и позагорать на пляже, пишет ФАН.
При этом, по словам Куклачева, никто не соблюдал предписания Роспотребнадзора. Отдыхающие не держали дистанцию с другими людьми, отказались от масок и санитайзеров. Как будто все забыли про эпидемию, возмутился артист цирка. Именно из-за такого безответственного поведения вирус распространяется, считает Куклачев.
Юрий Куклачев давно известен за пределами России. В 1976 году он получил Золотую корону клоунов в Канаде за гуманное отношение к животным. Он также входит в клуб клоунов Америки. Куклачев — автор десятка книг для детей и подростков о кошках.