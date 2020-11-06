Медики в США зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19

Американские медики зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США. Это произошло на фоне президентских выборов, сообщают местные СМИ.

Американские медики зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США. Это произошло на фоне президентских выборов, сообщают местные СМИ.

Наличие инфекции за последние сутки подтвердилось у 118 тысяч человек. Рекордные показатели зарегистрированы в штатах Колорадо, Иллинойс и Миннесота. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США с начала эпидемии превысило 9,6 миллиона, пишет газета The Hill.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, однако победитель пока не утвержден. Борьба за высший государственный пост продолжается между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.