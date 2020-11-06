Facebook в очередной раз заподозрили в прослушке пользователей

Россиянам нужно задуматься о безопасности личных данных, уверены эксперты.

Россиянам следует задуматься об удалении официального приложения Facebook со своих телефонов. Такое мнение выразил директор компании «Интеллектуальный Резерв» (занимается разработкой программного обеспечения) Павел Мясоедов. Он уверен, что социальная сеть может представлять угрозу для личных данных пользователей из России.

«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», — рассказал эксперт информационному изданию «Прайм».

К тому же удаление Facebook с телефона сэкономит значительную часть виртуальной памяти, добавил Мясоедов. В беседе с «Политикой Сегодня» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков согласился, что личные данные доверять американскому сервису небезопасно.

«Удаление Facebook с телефона – это не самая плохая идея. У приложения есть куча скрытых возможностей, о которых многие люди просто не знают. К примеру, если вы авторизованы в приложении и через него просматриваете какие-то сайты (которые размещены в приложении в виде ссылок – прим. ред.), то вся эта история сохраняется и модераторы могут отследить, какая информация вас интересует. В других сервисах такого нет», — рассказал специалист.

Более сложные алгоритмы работают в ситуации, которая может показаться знакомой многим людям: когда пользователь произносит названия каких-то вещей или товаров, не вбивая их в поиск, спустя некоторое время он видит контекстную рекламу с названной ранее продукцией. С подобным сталкивались многие, объяснил Зыков, и дело тут далеко не в случайном совпадении.

Соцсеть может синхронизироваться с голосовыми помощниками, чтобы считывать человеческую речь, допустил собеседник «Политики Сегодня». Не стоит забывать, что под присмотром Facebook также работают Instagram и мессенджер WhatsApp, который установлен на 70% смартфонов в России.

Помимо «прослушки» Facebook уже не раз допускала утечку личных данных пользователей. Еще в 2018 году президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) кибервойну в отношении других стран. В указе американского лидера говорилось о серьезных вмешательствах в сетевое пространство государств-противников США.

Директор АППСИМ подчеркнул, что россиянам нужно переходить на отечественные цифровые площадки и социальные сети, ведь только так можно обезопасить личные данные. Тему сотрудничества Facebook с западными спецслужбами уже не раз поднимали в Европе и США. После этого доверять переписки и контакты американским модераторам просто неразумно, убежден Зыков.

«Мы [АППСИМ] выступаем за то, чтобы люди, конечно же, продолжали пользоваться социальными сетями, но российскими. Потому что как только что-то случается с твоими данными на зарубежных площадках, достучаться до модераторов и администраторов в США практически невозможно, на контакт они не идут. Поэтому я поддерживаю удаление Facebook из российского виртуального пространства. Тем более, что многие им просто не пользуются, а хранят непонятно для чего на телефоне», — подытожил спикер.

Россия уже пыталась локализовать и обезопасить личные данные своих граждан. Facebook же игнорирует требования закона «О персональных данных», который обязывает их операторов хранить информацию россиян на отечественных серверах. 13 февраля 2020 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей за нарушение законодательства в области персональных данных.

Компании не выплатили штраф в предписанный законом срок. Следующим шагом может стать наложение штрафов в размере до 18 миллионов рублей. Аналогичные решения в отношении американских компаний суд вынес в конце 2019 года. Тогда сумма взыскания составляла всего три тысячи рублей. Twitter выплатил штраф после того, как попытался оспорить его в Верховном суде.

Российские политики и общественники уже не раз призывали заблокировать социальную сеть Facebook на территории страны. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» назвал западный сервис «колонизатором», который относится к России, как к своей вотчине, а депутат Госдумы Евгений Марченко заподозрил соцсеть в намеренном распространении детской порнографии на территории РФ.