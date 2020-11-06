Депутат Рады предложил провести парламентские выборы для спасения Украины

Досрочные парламентские выборы являются единственным путем к спасению Украины. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Досрочные парламентские выборы являются единственным путем к спасению Украины. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий выразил мнение, что конституционный кризис в стране создан искусственно. По его мнению, сложившаяся ситуация является попыткой отвлечь украинцев от результатов местных выборов.

"Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А если быть честным до конца, то и досрочные президентские", — сказал Рабинович.

Конституционный суд Украины 27 октября принял решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Однако руководство страны выступило против, что повлекло кризис.