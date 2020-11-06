Глава РФ подписал закон о формировании правительства

Глава российского государства Владимир Путин утвердил закон о Правительстве РФ, в котором указан новый порядок формирования кабмина.

Глава российского государства Владимир Путин утвердил закон о Правительстве РФ, в котором указан новый порядок формирования кабмина.

Инициатива проявлена с целью заменить действующий закон, который существует в России с 1997 года. Законопроект составлен в рамках осуществления новых положений Основного закона РФ.

Согласно тексту документа, глава государства вправе утверждать руководителя правительства и его заместителей после согласования в Государственной думе РФ. Это правило не будет распространяться на министров силовых ведомств и глав МИД.