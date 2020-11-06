Корнилов: ситуация в США уже перешла многие «красные линии»

Напряженность президентских выборов в США достигла такого накала, что сторонники кандидатов готовы с оружием в руках отстаивать свой выбор.

Напряженность президентских выборов в США достигла такого накала, что сторонники кандидатов готовы с оружием в руках отстаивать свой выбор. Теперь вопрос заключается в том, насколько далеко в этом противостоянии готовы зайти элиты.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил российский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Многие "красные линии" эти элиты уже перешли, и они считают, что отступать некуда. Мы реально сталкиваемся с ситуацией, которая еще недавно казалась невозможной, — подчеркнул Корнилов. — Вопрос только в том, насколько далеко американские [элиты] готовы зайти с тем, чтобы любой ценой, даже ценой единства собственного государства, добиться победы своего кандидата».

Политические эксперты опасались, что оба кандидата на пост президента США объявят себя победителями выборов, отметил политолог. Действующий глава государства Дональд Трамп уже дважды заявил о своей победе. Его соперник — демократ Джо Байден — пока этого не сделал, но намекнул, что победит после того, как будут подсчитаны голоса в оставшихся штатах.

«Вероятно, ни Трамп, ни Байден не признают своего поражения по итогам этих подсчетов, проигравший назовет победителя мошенником, и, скорее всего, исход этих выборов будет решаться уже не на избирательных участках и избирательных комиссиях, а в судах», — считает Корнилов.

Таким образом в январе 2021 года произойдет уникальная в новейшей истории США ситуация, когда победителя президентских выборов будет определять не Коллегия выборщиков, а Конгресс. Именно этот сценарий, по мнению эксперта, станет для Америки самым опасным, так как он грозит серьезной дестабилизацией политической системы США.

Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. Помимо выборов главы государства, в стране также состоялись всеобщие выборы, в ходе которых американцы голосовали за сенаторов, членов Палаты представителей, губернаторов 13 штатов и представителей местных органов власти.