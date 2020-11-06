Стало известно, какие орудия получат российские танки будущего

Российские танки будущего, которые могут сменить Т-14 "Армата" в войсках РФ, могут получить электротермохимические (ЭТХП) орудия, передает еженедельник "Звезда".

Российские танки будущего, которые могут сменить Т-14 "Армата" в войсках РФ, могут получить электротермохимические (ЭТХП) орудия, передает еженедельник "Звезда".

Принцип работы подобных пушек основан на предварительном разогреве снаряда и подаче его под высоким давлением в ствол орудия с последующим преобразованием его в плазму посредством электричества, сообщил изданию источник в ОПК.

"В этом случае удается получить более плавную, чем в обычных пушках, кривую давления в канале ствола и, как результат, повысить начальную скорость снаряда чуть ли не до 4500 метров в секунду", — заявил собеседник.

Подобные электротермохимические пушки могут появиться в будущем на автономных танках, управляемых искусственным интеллектом, подчеркнул источник.