Участник протеста в Нью-Йорке вооружился железными прутом и цепью

Правоохранители в Нью-Йорке изъяли цепь и металлический прут у одного из участников протестной акции движения Black Lives Matter, сообщают СМИ.

Правоохранители в Нью-Йорке изъяли цепь и металлический прут у одного из участников протестной акции движения Black Lives Matter, сообщают СМИ.

Провокаторы в толпе оскорбляют сотрудников полиции. По данным источника, правоохранители работают с выключенными нательными камерами, что противоречит местному законодательству, пишет издание РИА Новости.

Мирные протесты на острове Манхэттен приобрели конфликтный характер после инцидента на одной из акций. По словам очевидцев, полицейский попросил не снимать его на камеру телефона и оттолкнул устройство. Демонстрант якобы нанес удар правоохранителю. Обстановка быстро обострилась, и начались задержания.